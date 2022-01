Der Landauer Wanderclub Nello hat durch Patenschaften, Spenden und Crowdfunding sowie den Verkauf von Geschenkboxen rund 97.000 Euro eingenommen. Das Geld wird benötigt, um die Nello-Hütte am Kesselberg mit Versorgungsleitungen auszustatten. Die Verantwortlichen können sich zudem über einen Zuschuss in Höhe von 35.000 Euro freuen, die der Bezirksverband zum Projekt beisteuert. Die Kosten für die geplante Abwasserpumpe sind viermal so teuer wie gedacht, konkret 37.000 Euro. Dieser Betrag entspricht auch der offenen Finanzierungssumme, die der Verein noch decken möchte. Vor diesem Hintergrund sucht der Verein noch weitere Paten für die 1616 Meter lange Versorgungsleitung, welche sich mit 50 Euro einbringen können, oder Käufer von Geschenkboxen zum Preis von 50 Euro.

www.nello-huette.de