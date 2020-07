Der Wanderclub Nello aus Landau feiert am Wochenende sein zweites Schorle-Pipeline-Fest. Der Verein sammelt derzeit Geld für eine neue 1616 Meter lange Versorgungstrasse vom Hüttenbrunnen zur Nello-Hütte. Nach Mitteilung des Vereins sind bereits 195 Meter an Patenschaften vergeben worden. Verlegt werden Trinkwasser, Abwasser, Strom und Glasfaser, quer durch den Wald. Das kostet rund 130.000 Euro. Der Bezirksverband Pfalz hat dem 140 Mitglieder zählenden Verein einen Zuschuss von 35.000 Euro zugesagt. Zum Schorle-Pipeline-Fest mit dem BCO Barrel Creepers Orchestra am Sonntag, 2. August, 10 bis 17 Uhr, haben sich auch einige Politiker angesagt.