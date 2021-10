Am Freitag um 18 Uhr wird die Wanderausstellung „Landlust“ im Kurpfälzischen Zehnthof in Gleisweiler eröffnet. Die Ausstellung wandert seit dem 3. September durch das Elsass und die Südpfalz und macht an verschiedenen Orten Station. „Museen im ländlichen Raum und Handwerkskultur“ lautet das Thema. Dorfhistoriker Karl Knochel wird nach der Eröffnung und Begrüßung durch die Ausstellungsmacherin Susanne Schultz und Ortsbürgermeister Thorsten Rothgerber einen Vortrag halten. Elf Künstlerinnen und Künstler stellen Malerei und Skulpturen aus. Die Besichtigung der Ausstellung ist nach telefonischer Anmeldung bei Thorsten Rothgerber untere Telefon 0151 10347553 oder per E-Mail an buergermeistergleisweiler@web.de möglich.