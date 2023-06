Die Gedenkstätte KZ Osthofen erzählt die Geschichte des Wiederaufbaus der Burg in der NS-Zeit.

Am Donnerstag, 22. Juni wird um 18.30 Uhr im Kaisersaal der Burg Trifels die vom United States Holocaust Memorial Museum (USHMM) erarbeitete Wanderausstellung „Einige waren Nachbarn: Täterschaft, Mitläufertum und Widerstand“ eröffnet. Die Ausstellung, welche von der Gedenkstätte KZ Osthofen um regionalspezifische Aspekte ergänzt wurde, wird an diesem besonderen Ort präsentiert, um den Besuchern die Geschichte des Wiederaufbaus der Burg in der NS-Zeit und die damit verbundenen ideologischen Ziele der Nationalsozialisten vor Augen zu führen.

Die musikalische Umrahmung der Eröffnungsveranstaltung erfolgt durch den Pianisten Aaron Weiss. Nach dem offiziellen Teil haben die Besucher die Möglichkeit, sich die Ausstellung anzuschauen und bei einem Glas Wein auf Einladung des Trifelsvereins miteinander ins Gespräch zu kommen. Ab 17.30 Uhr gibt es die Möglichkeit, mit einem Shuttle-Bus vom Parkplatz Schlossäcker hinauf zur Burg und ab 20.30 Uhr wieder zurück zum Parkplatz zu fahren. Die Ausstellung ist bis Freitag, 18. August auf der Burg zu sehen.