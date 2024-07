Landrat Dietmar Seefeldt lädt für Mittwoch, 14.30 Uhr, zur Finissage der Waldwunder-Ausstellung ins Foyer der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße in Landau.

Die Ausstellung stellt den Pfälzerwald in mehreren Tausend gehäkelten Teilen dar. Die besondere Schau ziehe Besucher von Nah und Fern in ihren Bann, teilt die Kreisverwaltung mit. Die Finissage biete allen Interessierten letztmals Gelegenheit, das „Waldwunder“ in der Kreisverwaltung zu bestaunen, bevor es weiterzieht. „Das Faszinierende an diesem Projekt ist natürlich, wie detailreich, mit wie vielen Maschen, Farben, Formen, Wollarten, die Künstlerinnen und Künstler hier miteinander gewerkt haben“, sagt der Christdemokrat Seefeldt. „Die Ausstellung ist aber nicht nur ein Zeugnis außergewöhnlicher Kreativität und Gemeinschaft, nein, sie vermittelt auch die wichtige Botschaft, welch verletzliches und schützenswertes Gut unser Pfälzerwald ist.“

Öffnungszeiten

Die Ausstellung kann noch bis mittwoch von 9 bis 16 Uhr besucht werden. Nachmittags sind Teilnehmerinnen des Projektes anwesend. Führungen sind nach telefonischer Absprache unter der Nummer 0177 5980550 möglich. Gäste werden gebeten, sich während der Öffnungszeiten am Empfang des Kreishauses zu melden und zu sagen, dass sie in die Ausstellung wollen.