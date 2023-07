Vom 12. bis 13. Juli lädt das Forstamt Haardt wieder Schüler zu den Waldjugendspiele auf dem Taubensuhl ein. An beiden Tagen werden im Landauer Stadtwald über 1000 Kinder aus 60 Schulklassen einen Parcours mit zwölf Stationen spielerisch bewältigen. Sie kommen aus den Kreisen Südliche Weinstraße und Südwestpfalz sowie aus Landau und Neustadt. Bei den Aufgabenstellungen geht es um die Themenschwerpunkte Nachhaltigkeit und Waldfunktionen, Waldbäume sowie Wald und Klima. Insbesondere die Aspekte Klimawandel und Artenschutz sollen den jungen Menschen nähergebracht werden. Forstministerin Katrin Eder hat ihren Besuch angekündigt, wie das Forstamt mitteilt. Neben den Mitarbeitern der Forstverwaltung sind an diesen beiden Tagen viele ehrenamtliche Helfern im Einsatz. Die einzelnen Stationen werden von über 50 Jugendlichen des Biologie-Leistungskurses aus der Oberstufe der IGS Landau betreut. Außerdem unterstützen die Jägerschaft der Kreisgruppe Südliche Weinstraße und die Wald-Aktiv-Gruppe der Südpfalz-Werkstatt die Waldjugendspiele im inneren Pfälzerwald. „Ohne diese große Anzahl an ehrenamtlichen Helfern wären die Waldjugendspiele in diesem Format nicht umsetzbar“, sagt Rüdiger Sinn, Hauptorganisator der Veranstaltung.