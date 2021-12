Annweiler. „Lama-Papa“ und „Waldbademeister“ Rudolf Klotz hat den Annweilerer Stadtforst um rund 300 Bäume bereichert. Gesponsort sind sie durch den Erlös der Waldbaden-Aktion zur Sommersonnenwende. Ein Baum könnte irgendwann ein richtiger Riese werden.

Klotz, dessen Lamas am Rande der Markwardanlage beheimatet sind und der seit Kurzem auch Waldbaden-Seminare anbietet, hatte im Sommer zur Aktion „Deutschland geht Waldbaden“ geladen. Die Teilnahmegebühr wurde vollständig an die Stiftung Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gespendet. Diese hat der städtischen Forstgesellschaft Trifels Natur dafür rund 300 Jungbäume zukommen lassen, die am Freitag am Holzlager „Zwiesel“ gepflanzt wurden. Dieses befindet sich an der B 48 im Wellbachtal an der Zufahrt zum Forsthaus Annweiler.

„Gerade in der heutigen Zeit ist das ein wichtiger Beitrag, um dem Waldsterben entgegenzuwirken“, findet Klotz. Durch die Bepflanzung sei ein wichtiger Beitrag zur Aufforstung des durch Windbruch und Borkenkäfer in Mitleidschaft gezogenen Waldgebietes geleistet worden. Zudem habe er nur eine Bank für das Aufforstungsgebiet gesponsert, berichtet der Völkersweilerer. Dort können Wanderer eine Verschnaufpause einlegen. Und noch etwas ganz Besonderes ist dort zu finden: „Als Highlight habe ich einen Mammutbaum (Sequoia) für diesen Platz gespendet.“ Diese können eine Wuchshöhe von bis zu 95 Metern und einen Stammumfang von über 34 Metern an der Basis erreichen.