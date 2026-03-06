Für Sebastian Pasternak ist der Wald sein zweites Zuhause. Der Revierförster ist täglich inmitten von Bäumen unterwegs und trifft immer wieder auf Wildschweine und Rehe.

Seit dem 1. Juli 2025 ist Sebastian Pasternak Leiter des 1800 Hektar großen Forstreviers Edenkoben, das die Wälder der Stadt Edenkoben, der Gemeinden Altdorf, Böbingen, Gommersheim und Venningen sowie den Staatswald Villa Ludwigshöhe umfasst. „Ich habe studiert, um heraus zu kommen. Ich genieße gerne die Ruhe im Wald“, erklärt der 31-Jährige, der ursprünglich aus Flehingen im Kraichgau stammt, einem Ortsteil der Stadt Oberderdingen im Kreis Karlsruhe. Pasternak legt aber Wert darauf, dass er aus Sickingen stammt, obwohl dies schon 1936 nach Flehingen eingemeindet wurde.

Um die von ihm so geschätzte Ruhe des Waldes zu genießen, streift er gerne durch den hinteren Bereich seines Reviers, dort wo nur wenig Menschen unterwegs sind. Begleitet wird Pasternak stets von Hündin Speedy, einer knapp zwei Jahre alten Steirischen Rauhaarbracke. Zwischendurch gönnt er sich eine Atempause und nimmt gerne an einer hölzernen Sitzgruppe Platz, die sein Amtsvorgänger Jochen Edinger im Wald in der Nähe des Forsthauses Heldenstein gebaut hat. Von dort aus geht sein Blick über die Weite des Reviers bis dorthin, wo schon die Wälder der Westpfalz in Richtung Zweibrücken zu sehen sind.

Von der Chemie zum Forst

Zum ersten Mal richtigen Kontakt zum Försterdasein hatte Pasternak an seinem achten Geburtstag. Seine Mutter Monika hatte für ihn und seine Freunde einen Waldbegang mit einem Förster organisiert. Das gefiel dem kleinen Sebastian sehr, ohne dass er damals schon daran gedacht hätte, einmal selbst Forstmann zu werden.

Nach dem Abitur studierte er drei Semester lang Chemie, merkte aber, dass dies nicht seine wahre Berufung war. Da Pasternak zusehends Gefallen am Waldleben fand, schaute er in das Modulhandbuch der Uni Freiburg und suchte dort nach etwas Passendem für sich. Dort stieß er auf den Försterberuf.

Er studierte dann fünf Jahre lang an der Uni in Freiburg, schloss als Bachelor und Master ab. Es folgte ein Jahr als Anwärter, die für den Beruf notwendige praktische Erfahrung. Da in Baden-Württemberg keine Stelle frei war, bewarb er sich in Rheinland-Pfalz und kam zum Forstrevier Wasgau mit Schönau, Ludwigswinkel und der Wegelnburg.

Nach dem Anwärterjahr bewarb sich Pasternak bei der Zentralstelle der Forstverwaltung (ZdF) Rheinland-Pfalz in Neustadt und ergatterte eine der raren ausgeschriebenen Stellen. Viereinhalb Jahre lang war er dort für die forstliche Förderung zuständig, ehe sich die Chance bot, ein Revier zu übernehmen. Dies entspricht seinem Naturell denn auch viel mehr als die reine Büroarbeit, sagt der 31-Jährige.

Folgen des Klimawandels spürbar

Den Zustand des Waldes in seinem Revier bezeichnet der Förster als gut, räumt aber ein, dass die Folgen des Klimawandels doch spürbar sind. 48 Prozent des Baumbestandes im Edenkobener Revier macht die Kiefer aus. Das ist nicht zuletzt auf die Bodenbeschaffenheit zurückzuführen, die im Vorderwald aus sandigen steinigen Böden besteht, die recht trocken sind.

„Die Kiefer ist recht anspruchslos, benötigt auch nicht so viel Wasser wie andere Baumarten“, erklärt Pasternak. Mittlerweile ist der Bestand an Douglasien auf 18 Prozent angewachsen, während Fichten nur noch auf elf Prozent der Fläche zu finden sind. „Der Rückgang der Fichten ist zum Teil dem Befall durch den Borkenkäfer geschuldet, aber auch dem veränderten Klima“, stellt der Förster fest.

Tiere gibt es reichlich im Revier. So ist die Wildschweinpopulation aktuell sehr hoch, weshalb es auch der Bejagung bedarf. Als Jäger kennt sich Sebastian Pasternak damit bestens aus. Auch die Population des Reh- und Rotwildes ist merklich, was sich besonders an den Verbissen bei Neupflanzungen und jungen Bäumen bemerkbar macht, erklärt der Revierleiter. Neben dem Jagen nennt er das Wandern als Hobby, obwohl Pasternak ja praktisch schon täglich wandert, wenn dann auch unter beruflichen Gesichtspunkten. Zudem ist er Naturschutzwart bei der Ortsgruppe Landau des Pfälzerwald-Vereins.

Mit seiner Freundin wohnt er in Wollmesheim und fühlt sich dort pudelwohl. Dazu trägt auch sein zweiter Hund bei. Fussel ist fünf Jahre alt und ein ungarischer Straßenmischling. „Er ist der sympathischste Ungar, den ich kenne“, sagt Sebastian Pasternak lachend – wohlwissend, dass Fussel auch der einzige Ungar ist, den er kennt.