In Landau wurden rund 150 Wahlplakate nicht korrekt aufgehängt. Die Parteien wurden angeschrieben und an die Vorgaben erinnert, teilt die Stadtverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Laut der Polizei Landau wurden Stand Montagmittag 25 Wahlplakate im Stadtgebiet beschädigt. Sie sind bemalt, runtergerissen oder angezündet worden. Die Anzahl werde sich wahrscheinlich noch erhöhen, da Beschädigungen oft erst beim Abhängen bemerkt und nachgemeldet werden, sagt Polizeisprecher Dennis Hook. In beiden Fällen sind laut den Behörden alle Parteien gleichermaßen betroffen.