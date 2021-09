Die Polizei hat in der Vorder- und Südpfalz am Sonntag in den Wahllokalen Präsenz gezeigt. Wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen am Abend auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, sei das ein Standardablauf an Wahltagen, um einen reibungslosen Ablauf der Urnengänge sicherzustellen. Nach Erkenntnissen des Präsidiums habe es in der Vorder- und Südpfalz keine Zwischenfälle in Wahllokalen gegeben – etwa Verstöße gegen die Coronaregeln.