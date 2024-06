Die Stadtverwaltung Landau wird die Wahlergebnisse aus der Stadt und den Ortsteilen am Sonntag, 9. Juni, ab 18 Uhr im Ratssaal des Rathauses auf Leinwände projizieren. Noch am Abend ist mit den Ergebnissen der Europa- und Bezirkstagswahl sowie der Ortsvorsteherwahlen zu rechnen. Die Auszählung der Stadtrats- und Ortsbeiratswahlen erfolgt erst am Montag. Das vorläufige Endergebnis wird im Laufe des Montagnachmittags erwartet und ebenfalls im Rathaus und online veröffentlicht. Laufende Informationen über die Wahlergebnisse gibt es im Internet unter www.landau.de/wahlen.