In der Stadt Landau haben am Sonntag um 13 Uhr bereits über die Hälfte der knapp 36.000 Wahlberechtigten ihre Stimmen zur Landtagswahl abgegeben. Nach Auskunft der Stadtverwaltung Landau beträgt die Wahlbeteiligung zur Mittagszeit 55,47 Prozent. Darin enthalten sind die bis dahin bei der Verwaltung eingegangenen Briefwahlunterlagen. Sie werden erst nach Schließung der Wahllokale um 18 Uhr ausgezählt. Briefwahlunterlagen können bis dahin auch noch am Landauer Rathaus abgegeben werden. Zum Wahlkreis 50 Landau zählen auch noch die Verbandsgemeinden Edenkoben und Maikammer.