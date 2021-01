Am 14. März wird der neue Landtag gewählt. Im Wahlkreis 50, Landau, haben sich zur Teilnahme die Parteien SPD, CDU, Grüne, FDP, Freie Wähler, Die Linke, AfD und die Klimaliste RLP angemeldet. Letztere, eine neue Liste, will Klimaschützer und Wissenschaftler in den Landtag bringen. Auf der 101 Namen umfassenden Landesliste steht auf Platz vier Kaycee Hesse, die in Landau und bundesweit bei Fridays for Future aktiv ist. Am Mittwoch um 16 Uhr tagt im Ratssaal des Landauer Rathauses der Wahlausschuss, um über die Zulassung der eingereichten Wahlvorschläge zu befinden.