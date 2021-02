Die Landauer Stadtverwaltung weist aus aktuellem Anlass darauf hin, dass Briefwahlunterlagen persönlich erst ab dem 22. Februar im Foyer des Alten Kaufhauses abgeholt werden können. Durch Ausfüllen des Antrags auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung oder mittelt formlosen Brief an die Stadtverwaltung sowie online über den auf der Wahlbenachrichtigung abgedruckten QR-Code oder über die Homepage der Stadt www.landau.de/wahlen oder per E-Mail an wahlen@landau.de ist die Beantragung bereits jetzt möglich. Das Alte Kaufhaus ist ab 22. Februar montags bis freitags von 8.30 bis 12 Uhr, sowie von montags bis mittwochs 14 bis 16 Uhr, donnerstags bis 18 Uhr geöffnet. An den Samstagen 27. Februar und 6. März ist das Alte Kaufhaus von 9 bis 11 Uhr geöffnet, am Freitag, 12. März von 14 bis 18 Uhr. Dort kann auch direkt gewählt werden.