Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, baute ein 27-jähriger Autofahrer in der Nacht auf Dienstag gegen 4.30 Uhr einen Unfall auf der L 506 bei Weyher. Wie die Polizei berichtet, verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Sein Wagen kollidierte mit einem Bordstein auf der Gegenfahrbahn und schleuderte über die Straße. Das Fahrzeug wurde so schwer beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste.