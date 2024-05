Gleich zwei Fahrzeughalter haben in der Nacht auf Sonntag im Kreis SÜW vergessen, ihren Wagen nach dem Parken zu sichern, indem sie die Handbremse ziehen oder einen Gang einlegen. So kam es, dass in beiden Fällen der Wagen wegrollte. In der Edesheimer Weißkreuzgasse touchierte das ungesicherte Auto einen anderen geparkten Wagen, in der Edenkobener Remlingstraße streifte es eine Hauswand. Die Schäden werden auf rund 2000 Euro geschätzt, die Fälle werden als Ordnungswidrigkeit behandelt.