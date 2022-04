Fußgänger können nun wieder an der Baustelle in der Landauer Waffenstraße zwischen Salzhausgasse und Badstraße wieder vorbeigehen. Der Gehweg auf der OHG-Seite ist wieder freigegeben, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Straße bleibt weiterhin für den Radverkehr gesperrt – wahrscheinlich über den September hinaus. Für den Autoverkehr ändert sich nichts, das Teilstück ist seit 2020 gesperrt. Grund für die Sperrung ist der Abriss des Hauses in der Gymnasiumstraße 1.