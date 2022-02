Der Mord an zwei Polizisten am Montag im Kreis Kusel hat auch den Waffenbesitz wieder in den Fokus gerückt. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind rund 2500 Waffenbesitzer registriert, teilen die Verwaltungen mit, davon rund 2000 im Kreisgebiet.

In den vergangenen drei Jahren hat der Kreis einem Jäger die Erlaubnis zur Jagd und zum Waffenbesitz entzogen, „da die Voraussetzungen im Hinblick auf dessen waffenrechtliche Zuverlässigkeit und persönliche Eignung für den Waffenbesitz nicht mehr gegeben waren“, teilt die Kreisverwaltung mit. In der Stadt Landau wurde einem Dutzend Personen seit 2018 die Erlaubnis, Waffen zu besitzen, aberkannt.

Es gibt auch unangemeldete Hausbesuche

Die Kommunen sind verpflichtet, regelmäßig die Waffenbesitzer und die Aufbewahrung der Waffen zu überprüfen. Das passiere über Abfragen beim Landesverfassungsschutz, dem Landeskriminalamt und beim Bundeszentralregister sowie beispielsweise über die Anforderung eines Führungszeugnisses, informiert die Stadtverwaltung. Wer nicht mehr verlässlich ist, verliert seine Erlaubnis, Waffen zu besitzen. Gründe dafür können die Verurteilung zu Freiheitsstrafen, Missbrauch oder unsachgemäße Lagerung von Waffen oder Munition sowie beispielsweise mangelnde Verfassungstreue.

Zudem wird stichprobenartig die Aufbewahrung der Waffen geprüft. Das macht in Landau das Ordnungsamt, teilt die Stadt weiter mit. Die Mitarbeiter besuchen Waffenbesitzer unangemeldet und kontrollieren, ob die Waffen entsprechend sicher gelagert sind.