Am Offenbacher Wald und seinen Gewässern sowie am Hainbach und den benachbarten Riedelflächen lasse sich die wachsende Wasserknappheit in der Südpfalz gut ablesen – mit erschreckender Eindeutigkeit, sagt Hans Jürgen Hahn, Gewässerexperte an der Uni Landau. Für die Umweltorganisation Pollichia bietet er am Dienstag eine Exkursion an.

Hieß es noch bis vor wenigen Jahren, dass wir in Deutschland genügend Wasser haben, wird das Gut inzwischen vielerorts knapp, so die Mitteilung der Pollichia. „In Süddeutschland ist in den vergangenen 30 Jahren die Grundwasserneubildung um 25 Prozent zurückgegangen.“ Es sei also nur noch Dreiviertel der Wassermenge der 1980er-Jahre verfügbar. Spätestens seit dem Trocken- und Hitzejahr 2003 sei das fein austarierte Gleichgewicht zwischen Oberflächenwasser und Grundwasser zunehmend aus dem Takt geraten. „Verstärkt wird dies noch durch die steigende Grundwasserentnahmen für die Trinkwasserversorgung und die Bewässerungslandwirtschaft.“ Austrocknende Gewässer, Wälder und Feuchtgebiete seien die Folge. „Es scheint, dass wir beim Landschaftswasserhaushalt gerade auf einen Kipppunkt zusteuern oder ihn lokal bereits erreicht haben.“

Info