Landau. Der Verein „Miteinander – Füreinander Südpfalz“ sammelt Kerzenwachs für die Ukraine. Die Stadt unterstützt dies mit Sammelstellen.

Wegen des russischen Angriffskriegs und der gezielten Angriffe auf die Infrastruktur sind in diesem Winter zahlreiche Ukrainer ohne Heizung und Strom. Auch Kerzen sind laut den Freiwilligen der Initiative Miteinander – Füreinander Südpfalz in der Ukraine inzwischen knapp. Deshalb rufen die Helfer dazu auf, bis Donnerstag, 19. Januar, Kerzen- und Wachsreste an verschiedenen Sammelstationen abzugeben. Sie sollen als Notlichter und Wärmequellen für die Menschen in der Ostukraine genutzt werden.

Die Stadtverwaltung Landau unterstützt die Aktion und hat Sammelgefäße im Innenhof des Rathauses sowie in einigen Ortsvorsteherbüros in den Stadtdörfern aufstellen lassen. Auch die Lebenshilfe Südliche Weinstraße engagiert sich und stellt in den Eingangsbereichen ihrer Werke Sammelbehälter zur Verfügung.

Es können nur Wachsreste und Kerzen angenommen werden. Die Annahme von anderen Sachspenden ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich.

Annahmestellen



Wachs- und Kerzenreste können hier abgegeben werden:

Landau, Marktstraße 50, im Innenhof des Rathauses

Godramstein, Godramsteiner Hauptstraße 96, im Eingangsbereich des Ortsvorsteherbüros.

Mörzheim, Mörzheimer Hauptstraße 31, unter den Arkaden vor dem Ortsvorsteherbüro.