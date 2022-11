Gutes tun in der Weihnachtszeit: Getreu diesem Motto warten in Landau und Annweiler Wunschbäume darauf, abgepflückt zu werden. Das Landauer Fitnessstudio „cleverfit“, Ostring 19, unterstützt mit der Aktion den Kinderschutzbund Landau-SÜW und dessen Kinderhaus Blauer Elefant mit therapeutischen Materialien. Bis Sonntag, 18. Dezember, steht der Weihnachtswunschbaum im Fitnessstudio und kann abgepflückt werden. Auf den Kärtchen stehen Wünsche im Wert von 12,50 Euro bis 100 Euro, die auf ihre Erfüllung warten. Die verpackten Geschenke können wieder im Fitnessstudio abgegeben werden, sie werden am 23. Dezember an die Kinder überreicht.

Auch in der Stadtkirche Annweiler, Kirchgasse 7, steht ein Wunschbaum. Die Sterne können dort bis 13. Dezember werktags zwischen 10 und 15 Uhr abgesammelt werden. Dienstags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr können die Geschenke im protestantischen Gemeindehaus, Kirchgasse 6, abgegeben werden. Auch eine Terminvereinbarung mit Diakonin Annette Bernhard unter Telefon 0171 4169446 ist möglich.