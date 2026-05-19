Ilvy Knittel glänzt am Boden, Lisa Kulis punktet an Balken und Sprung. Nun folgt der Deutschland-Cup in Oberbayern.

Zwei Nachwuchs-Turnerinnen des TV Wörth haben bei den Pfalzmeisterschaften Top-Platzierungen erreicht – und sich so für den Deutschland-Cup qualifiziert. „Wir sind super stolz auf die beiden, dass sie das geschafft haben“, betonen die beiden Wörther Trainerinnen Isabel Fuhrmann und Viviane Stiller. Die Rede ist von der 13-jährigen Ilvy Knittel aus Herxheim und der elfjährigen Lisa Kulis aus Wörth.

Bei den Pfalzmeisterschaften in Grünstadt haben die Turnerinnen aus dem Jahrgang 2013 und 2014 in der schwersten Kürklasse LK 1 den ersten und zweiten Platz belegt. Der Deutschland-Cup findet am 13. Juni im oberbayerischen Waging am See statt. Bei den Gaumeisterschaften in Rheinzabern war die Reihenfolge umgekehrt.

Eltern fahren im Campingbus nach Bayern

„Ich habe mit 13,5 Punkten am besten am Boden, meinem Lieblingsgerät, abgeschnitten“, erinnert sich Ilvy Knittel an die Pfalzmeisterschaften. Lisa Kulis sagt: „Obwohl Balken und Sprung nicht meine Lieblingsgeräte sind, habe ich an diesen beiden die meisten Punkte erhalten. Das lag an meiner Tagesform.“ Beide sind sich einig: „Unser Ziel und unsere Hoffnung ist, dass wir uns beim Deutschland-Cup fehlerfrei präsentieren können.“

Zum Wettkampf werden sie von ihren Eltern mit einem Campingbus begleitet. Trainerin Stiller betreut die beiden bei den kommenden Wettkämpfen, Fuhrmann muss aus privaten Gründen aussetzen. „Manche ihrer Übungen sollen noch mit schwierigeren Elementen aufgestockt werden, um höhere Wertungen erreichen zu können“, erklärt Fuhrmann. Am Boden soll beispielsweise bei Ilvy Knittel die Schraube in der Saltobahn oder bei Lisa Kulis der Kadettsprung eingebaut werden. Der dritte Platz bei den Pfalzmeisterschaften in der Altersklasse ging übrigens auch an den TV Wörth. Diesen belegte Emilia Sohler, die sich für die Rheinland-Pfalz-Meisterschaften in Worms qualifiziert hat.