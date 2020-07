Es gibt weitere Wäschediebstähle in der Südpfalzmetropole. Nach der Veröffentlichung der Pressemeldung in der RHEINPFALZ seien noch zwei alte Fälle und ein neuer dazugekommen, sagt Polizeisprecherin Michaela Mack. Der neue Fall entspreche auch nicht dem typischen Muster, es fehlten auch eine Sonnenbrille sowie eine Tasche. Eine weitere Person meldete, dass jemand auf das Grundstück eingedrungen sei und eine leere Zigarettenschachtel vom Gartentisch gestohlen habe. Von diesem Vorfall existiert ein Video, sagt Mack. Ob die Fälle zusammenhängen oder es sich um verschiedene Täter handele, sei noch Gegenstand der Ermittlungen. Der oder die Diebe in den seit Anfang Juli bekannten Fällen hatten nur Kleidung gestohlen.