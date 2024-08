Mehrere Wände des Max-Slevogt-Gymnasiums in der Hindenburgstraße in Landau wurden in der Nacht zum Mittwoch durch bislang unbekannte Täter mit Graffiti besprüht, teilt die Polizei mit. Der Schaden durch die Schmierereien beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341-287-0 bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.