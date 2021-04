Aufgrund einer Sperrung in Gräfenhausen ergeben sich von heute bis Ende Juni Einschränkungen im Busverkehr der Linien 522 (Schulbus) und 523, wie die Queichtal-Nahverkehrsgesellschaft mitteilt. Für den Kleinbus wird die Haltestelle Gräfenhausen Ortsmitte mit unveränderten Abfahrtszeiten etwa 30 Meter in Richtung Ortsausgang in die Hahnenbachstraße verlegt. Große Busse können die Ersatzhaltestelle nicht bedienen. Wenn Fahrten damit anstehen, werden die Fahrgäste gebeten, auf die Haltestelle Altes Schulhaus auszuweichen.