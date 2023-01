Die Pläne für den Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge in Landau werden konkreter: Energie Südwest wird im zweiten Quartal Ladesäulen am SBK aufstellen.

Nach einer Mitteilung der Landauer Stadtverwaltung sollen zwei „High Power Charger“ mit insgesamt vier Schnellladepunkten in Kooperation mit der Kissel Unternehmensgruppe auf deren Parkplatz am Edeka-Kissel-SBK-Markt in der Johannes-Kopp-Straße errichtet werden.

„Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge sind in Landau sehr gefragt, und die Nachfrage steigt“, betont demnach ESW-Vorstand Thomas Waßmuth. „Darum arbeiten wir in diesem Bereich nicht nur mit Privatpersonen, sondern gerne auch mit Geschäftskunden wie der Kissel Unternehmensgruppe zusammen, die dann ihrer Kundschaft oder ihren Mitarbeitenden das Tanken ihrer E-Fahrzeuge am Unternehmensstandort ermöglichen können.“

Standort an der Autobahn?

Tobias Zuleg, Geschäftsführer der Kissel GmbH in Landau, hält laut Pressemitteilung den Ausbau der Ladeinfrastruktur für einen weiteren wichtigen Schritt, um sich für diese nachhaltige und innovative Antriebstechnik zu entscheiden. „Gern unterstützen wir dies und bieten somit auch unseren Kundinnen und Kunden die Möglichkeit, unseren Markt in Landau mit dem Elektro-Auto zu besuchen und hier ihren Wagen neu zu laden.“

In einem weiteren Schritt wird sich Energie Südwest beim Bundesministerium für Digitales und Verkehr um eine Förderung für weitere 52 Ladepunkte bewerben, darunter vier Schnellladepunkte mit einer Ladeleistung von 150 Kilowatt an einem Standort an der Autobahn. Im Falle einer Förderzusage kann der Ausbau dann im dritten Quartal 2023 fortgesetzt werden, teilte die Verwaltung mit.