Der Fahrer eines goldenen VW hat am Freitagabend auf der B10 bei Landau diverse Menschen gefährdet. Wie die Polizei mitteilt, hatte er zunächst einen Zweiradfahrer rechts über einen Beschleunigungsstreifen überholt. Danach überholte der VW-Fahrer im Baustellenbereich trotz Überholverbots und Gegenverkehr mehrere weitere Fahrzeuge. Einige entgegenkommende mussten stark abbremsen, um Unfälle zu vermeiden. Hinweise an die Landauer Polizei unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.