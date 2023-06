Die Vulcan Energie Ressourcen GmbH wird am Freitag, 9. Juni, mit einem Info-Truck auf dem Rathausplatz Landau stehen. Von 11 bis 19 Uhr können Bürgerinnen und Bürger mit Mitarbeitenden der Vulcan ins Gespräch kommen, um sich über die Projekte des Unternehmens in der Region zu informieren und Fragen zu stellen. Ziel sei es, mit der Bürgerschaft aus Landau und der Region in einen offenen, transparenten Austausch zu treten. Das Unternehmen informiert auch im Internet unter www.natuerlich-pfalz.eu. Vulcan plant, wie berichtet, den Bau eines größeren Werkes zur Lithium-Gewinnung sowie eines Kraftwerkes zur Wärme- und Stromerzeugung im neuen Landauer Gewerbegebiet D12 an der A65. Die Stadt Landau hat großes Interesse an Nahwärme. Sie will Vulcan und IKAV/Geox, die Betreiber des Landauer Geothermiekraftwerks, zu einer Zusammenarbeit verpflichten.