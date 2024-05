Zur künftigen Versorgung der Stadt Landau mit Wärme und Energie steht ein weiterer wichtiger Meilenstein bevor. Anfang Juni entscheidet der Stadtrat über den Bebauungsplanentwurf für das neue Gewerbegebiet D12, mit dem unter anderem der neue Standort der Geothermieanlage der Firma Vulcan Energie Ressourcen GmbH planungsrechtlich gesichert werden soll.

Bei einer Infoveranstaltung am Dienstag, 21. Mai, ab 17.30 Uhr in der Festhalle können sich die Landauer über den aktuellen Planungsstand informieren. Die Firma Vulcan stellt ihre Planungen zum Bau der Anlage vor. Die für das Vorhaben benötigen Grundstücke sind bereits im Eigentum der Stadt. Ihr Verkauf sei jedoch an Bedingungen geknüpft, über die die Stadt informieren will. Auch das Landesamt für Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz als Aufsichtsbehörde von Geothermieanlagen nimmt teil und erläutert die Auflagen im Genehmigungsprozess aus Landessicht.

Galerierundgang

Bevor es offiziell um 18 Uhr beginnt, haben die Besucher die Möglichkeit, sich bei einem „Galerierundgang“ an Stellwänden über die geplante Ansiedlung und den Bebauungsplanentwurf zu informieren und mit Fachleuten ins Gespräch zu kommen. Wer sich grundlegend über Geothermie informieren möchte, kann sich ein Video der letztjährigen Veranstaltung zum Thema ansehen, unter www.landau.de/geothermie.