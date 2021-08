Die VR-Bank Südpfalz hat dem Pfälzerwald-Verein 10.000 Euro gespendet. Das Geld stammt aus einer nachhaltigen Geldanlage, die die Bank jetzt aufgelegt hatte, und die mir einem gemeinnützigen Projekt in der Region verbunden war. Für jedes über die Genossenschaftsbank gezeichnete Zertifikat flossen zehn Euro direkt an den PWV. Der will das Geld für die Pflege, Instandhaltung und Organisation der über 5000 Kilometer langen Wanderwege verwenden.