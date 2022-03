Weil die geplanten Ausstellungen vorbereitet werden müssen, ist aktuell Baustellenfeeling im Museum unter Trifels in Annweiler angesagt. Das Museum hat sich deswegen entschlossen, die noch geplanten zwei Sonntagsdienste nicht zu machen. Das Museum startet mit regulären Öffnungszeiten wieder am 14. April in die neue Saison.