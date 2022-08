Statt des traditionellen Weinfestes, das wegen zu geringer Beteiligung abgesagt wurde, wird am Wochenende 2./3. September von der Landjugend hinter dem Dorfgemeinschaftshaus der „Isemer Summer“ gefeiert. Freitags startet um 17 Uhr eine After-Work-Party mit DJ Max Well, der Eintritt kostet 2 Euro an der Abendkasse. Am Samstag gibt es ab 18.30 Uhr Live-Musik von der Band Addicted. Tickets für diesen Abend kosten an der Abendkasse 5 Euro, im Vorverkauf 4 Euro. An beiden Tagen wird Bier der Göcklinger Brauerei ausgeschenkt, freitags gibt es unter anderem Flammkuchen, samstags Saumagenburger.

Vorverkauf



Bäckerei Baumstark, Hauptstraße 29, Insheim, geöffnet Montag bis Freitag, 6 bis 12.30 und 14.30 bis 18 Uhr, Samstag, 6 bis 12 Uhr

Hofladen im Zehnthaus, Zeppelinstraße 7, Insheim, geöffnet Freitag, 9 bis 12 Uhr, Samstag, 8 bis 12 Uhr