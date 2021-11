Um besser auf die Coronalage reagieren zu können, hat die Stadt Landau den Vorverkauf in der Spielzeit 2021/22 auf drei Staffeln aufgeteilt. Am Montag, 15. November, beginnt der allgemeine Vorverkauf für die Staffel 2 mit Veranstaltungen von Dezember bis Februar. Darauf macht die Kulturabteilung jetzt noch einmal aufmerksam. Tickets gibt es im Büro für Tourismus im Rathaus, online unter www.ticket-regional.de und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional. In Staffel zwei gibt es unter anderem ein Gershwin-Konzert am 2. Dezember, junge Opernstars am 22. Januar, vier Landauer Meisterkonzerte unter dem Motto „Mostly Mozart“, ein Bach-Konzert für Oboe und Streichorchester oder die Theaterkomödie „Monsieur Pierre geht online“ am 7. Dezember. Tanzbegeisterte kommen bei einer Hommage an den Komponisten Leonard Bernstein am 25. Januar auf ihre Kosten.

Bei den Veranstaltungen der Kulturabteilung gilt das „2G+“-System: Zuschauer brauchen den Nachweis eines negativen Tests, einer Genesung oder einer vollständigen Impfung. Je nach Warnstufe wird der Zutritt nur Getesteter reduziert. Die Sitzordnung ist so angelegt, dass zwischen zwei belegten Plätzen jeweils die beiden Plätze daneben, dahinter und davor frei bleiben. Kontaktdatenerfassung und Maskenpflicht gelten ebenfalls. Am Sitzplatz dürfen die Masken abgenommen werden.

Alle Informationen zum Spielplan gibt es unter www.landau.de/Spielplan.