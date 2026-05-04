Bühne frei für Landauer Schüler: Beim Schulkulturfestival gibt es Musik und Theater. Karten sind schon im Vorverkauf erhältlich.

Schüler aus Landau bringen am Donnerstag, 7. Mai, Musik, Theater und weitere Beiträge auf die Bühne der Jugendstil-Festhalle. Das zwölfte Schulkulturfestival beginnt um 17 Uhr, der Einlass nach Angaben der Stadt Landau um 16.30 Uhr.

Auf Einladung der Schuldezernentin, Lena Dürphold (CDU), machen das Eduard-Spranger-Gymnasium, die Grundschule Thomas-Nast, die Montessori-Schule, die Nordringschule, die Grundschule Pestalozzi, die Integrierte Gesamtschule und die Konrad-Adenauer-Realschule plus mit. Durch den Abend führen Lara Heck und Rachel Lederle von der Konrad-Adenauer-Realschule plus.

Karten gibt es im Vorverkauf in den Sekretariaten der teilnehmenden Schulen sowie bei der Stadtverwaltung, Amt für Schulen, Sport und kulturelles Erbe, Maximilianstraße 7. Der Eintritt kostet sechs Euro für Erwachsene, drei Euro für Kinder und Jugendliche. Restkarten gibt es am Veranstaltungstag ab 16.30 Uhr an der Abendkasse.