Die Selbsthilfekontaktstellen in Rheinland-Pfalz laden für Mittwoch, 30.Juni, um 18 Uhr, zu einem Online-Vortrag mit anschließender Fragerunde über den Krankheitsverlauf und die zielgerichtete Behandlung von Langzeitsymptomen der Covid-19-Erkrankung ein. Referent ist Stephan Eddicks, Chefarzt der Innern Medizin/Kardiologie des Median Reha-Zentrums Bernkastel-Kues. Im Anschluss des Vortrags informieren die Kontaktstellen über Möglichkeiten der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe. Auch die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe (KISS) in Edesheim. Ein erster Austausch von Betroffenen ist ebenfalls möglich. Die Veranstaltung erfolgt über Zoom. Die Veranstaltung richtet sich an alle Interessierten, man muss nicht Mitglied in einer Selbsthilfegruppe sein. Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist erforderlich. Anmeldeformular online unter: www.sekis-trier.de.