Das Klinikum Landau–SÜW lädt für Montag, 11. Juli, um 19 Uhr im Haus des Gastes in Bad Bergzabern zum Vortrag von Chefärztin Mascha Trojer ein, in welchem sie über das minimal-invasive Operieren und die Möglichkeiten in der Orthopädie und Unfallchirurgie berichtet. Minimal-invasive Operationsverfahren haben in der Orthopädie und Unfallchirurgie einen festen Stellenwert. Das beste Beispiel ist die Gelenkspiegelung, bei der über sehr kleine Schnitte komplexe Operationen wie die Kreuzbandplastik und Meniskuschirurgie durchgeführt werden können. An dem Abend wird unter anderem geklärt, welche Vorteile minimal-invasive Verfahren bei Operationen bieten, wie Patienten profitieren und ob Hüftprothesen mit dieser Technik eingebracht werden können. Eine Voranmeldung für die Veranstaltung ist nicht nötig, das Tragen einer FFP2-Maske wird erbeten.