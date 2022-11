Sind alle Rätsel rund um den rituellen jungsteinzeitlichen Menschenopferplatz von Herxheim gelöst? Mit dieser Frage beschäftigt sich Dr. Andrea Zeeb-Lanz von der Direktion Landesarchäologie Speyer in ihrem Vortrag am 17. November, 19 Uhr, in der Villa Wieser, Obere Hauptstraße 3. Der Fund der Überreste des prähistorischen Opferplatzes in den 1990er-Jahren machte international Schlagzeilen. Denn die „Ur-Herxheimer“ vollzogen ein tödliches Ritual an Menschen, das auch 7000 Jahre später noch erschaudern lässt. Damit befasste sich ein internationales Team von Wissenschaftlern aus unterschiedlichen Fachbereichen und brachte erstaunliche Erkenntnisse zutage. Mittlerweile ist ein zweiter Band erschienen, in dem die neuesten Forschungsergebnisse publiziert sind. Zeeb-Lanz stellte diese zuletzt im Februar 2020 vor. Aufgrund des großen Andrangs vor zwei Jahren wiederholt sie jetzt den Vortrag. Museumsleiterin Lhilydd Frank bittet um Reservierung unter der Telefonnummer 07276 50277.