„Die Südpfalz braucht Dich für mehr Energiewende“ – so ist ein Vortrag am Donnerstag, 9. September, im Audimax der Uni Landau überschrieben. Dabei spricht Bertram Fleck, Ex-Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises, in dem besonders viele Windräder stehen, über das Thema „Erneuerbare Energien für Klimaschutz und regionale Wertschöpfung“. Veranstalter sind der BUND, Fridays for Future und etliche weitere Gruppen, die sich dem Thema Energiewende und Klimaschutz verschrieben haben.

Fleck wird unter anderem darüber sprechen, wie sich Kreis und Kommunen im Hunsrück ab dem Ende der 1990er-Jahre in Sachen Klimaschutz neu ausgerichtet haben und „eine Erfolgsgeschichte für die Wohlstandsentwicklung der Region begann“. Damals habe die Region rund 290 Millionen Euro jährlich für den Energieeinkauf ausgegeben. Seither seien unter anderem mit einem ursprünglichen „1000 Dächer-Fotovoltaik-Programm“ mehr als 4800 Fotovoltaik-Anlagen montiert, 18 Biomasseanlagen von Landwirten errichtet, 17 Nahwärmeverbünde in kleinen Gemeinden geschaffen und 278 Windkraftanlagen auf überwiegend gemeindeeigenen Flächen aufgestellt worden.

Kreis ohne Emissionen

Heute sei die Region bilanziell ein Kreis ohne Emissionen und produziere mit ca 1,4 Milliarden Kilowattstunden Strom aus Erneuerbaren Energien mehr als das dreifache des eigenen Stromverbrauchs. Die öffentliche Verschuldung liege bei nur 20 Prozent des Landesdurchschnitts und die Gemeinden hätten 84 Millionen Euro Rücklagen, so die Veranstalter.

Termin

Donnerstag, 9. September, 18.30 Uhr im Audimax der Uni Landau im Fort.