Am Wochenende hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor Stromausfällen beziehungsweise -abschaltungen im Winter gewarnt. Der dahinter stehenden Grundsatzfrage „Wie ist es um unsere energetische Versorgungssicherheit bestellt?“ geht die Initiative Südpfalz-Energie (Ise) nach. Der Vorsitzende Wolfgang Thiel aus Hergersweiler referiert zum Thema am Donnerstag, 24. November, ab 18 Uhr in der Vinothek sauer in Nußdorf, Aublickstraße 1. Die Energiekrise, ausgelöst durch den russischen Überfall auf die Ukraine, habe gezeigt, wie stark Deutschland von Energie-Rohstoffländern abhängig ist und wie sehr dies das tägliche Leben und den Wohlstand gefährde. Strom aus Windkraft und Fotovoltaik könnten nicht gewährleisten, dass zu jedem Zeitpunkt genügend Energie zur Verfügung steht. Daher komme es darauf an, nicht nur ausreichend Energie zu erzeugen, was grundsätzlich möglich sei, sondern sie auch jederzeit verfügbar zu haben. Thiel will zeigen, dass dies dank Speicherung möglich ist. In einem Video werde gezeigt, welchen Stellenwert der Schwarmspeicher von E-Auto-Akkus – also deren intelligente Kopplung – dabei habe.