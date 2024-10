Der Landauer Historiker Harald Bruckert wird am Donnerstag, 7. November, im Rahmen der gemeinsamen Vortragsreihe von Historischem Verein und Volkshochschule (VHS) über das Thema „Landau im Ersten Weltkrieg“ referieren. In dem Bildvortrag wird aufgezeigt, wie sich die Situation von Landau nach den vier Kriegsjahren von 1914 bis 1918 änderte. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr und findet ausnahmsweise in der VHS.