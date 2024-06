Am Mittwoch, 19. Juni, 19.30 Uhr, ist im Haus am Westbahnhof ein Vortrag zum Thema „Desinformation und Diskriminierung durch Künstliche Intelligenz?“. Er wird in Zusammenarbeit mit Europe Direct Kaiserslautern und der Atlantischen Akademie mit Unterstützung des Auswärtigen Amtes angeboten. Die Referentin ist Alina Galesvon der TU München. Sie spricht laut Ankündigung darüber, wie rasant sich Künstliche Intelligenz (KI) entwickelt und warum Technologien wie Social Media Bots, Sprachassistenzen oder selbstfahrende Taxis schon längst keine Zukunftsfantasien mehr sind. Was auf beiden Seiten des Atlantiks immer alltäglicher wird und viele Chancen und Möglichkeiten zur Verbesserung des alltäglichen Lebens bietet, birgt jedoch auch Risiken der Diskriminierung und Desinformation. Galesvon bespricht, welche Gefahren KI in Bezug auf die Verbreitung von Falschinformationen birgt. Eintritt frei.