Bei der Jahreshauptversammlung des Jugendpflegevereins Jung-Pfalz hat Werner Reich das Amt des Vorsitzenden an Karin Hirsch übergeben. Reich hatte rund 15 Jahre lang die Vorstandsarbeit geprägt, anfangs als stellvertretender Vorsitzender. Er hatte sich zum Ziel gesetzt, Familien ein attraktives und günstiges Ausflugsziel anzubieten und Kindern und Jugendlichen ein naturnahes Freizeitangebot zu ermöglichen. Er war der Initiator zahlreicher Freizeiten, Waldjugendtage, Spielangebote für Kinder und großer Sommerfeste rund um die Jung-Pfalz-Hütte bei Annweiler. Der Ausbau der Terrasse und die Neugestaltung des Spielplatzes wurden in seiner Amtszeit umgesetzt, teilt der Verein mit.

In der Pandemie setzte Reich mit seinem Team die entsprechenden Maßnahmen um, damit ein sicherer Hüttenbetrieb gewährleistet werden konnte. So habe die Jung-Pfalz-Hütte an sämtlichen Wochenenden und Feiertagen seiner Amtszeit öffnen können, nicht zuletzt auch deshalb, weil er in seiner fast 20-jährigen Mitgliedschaft selbst zahlreiche Hüttendienste leistete und Übernachtungsgästen ein schönes Ausflugserlebnis geboten hat.

Der Vorstand



Vorsitzende wurde Karin Hirsch. Annika Dorsch übernimmt das Amt der stellvertretenden Vorsitzenden. Weiter wurden gewählt: Bruno Schädler (Kassenwart), Axel Burkhart (Schriftführer), Markus Schneider (Jugendwart), Markus Sieß (1. Hüttenwart), Karl-Hermann Müller (2. Hüttenwart), Frithjof Aeckerle (Wanderwart). Selma Schwarzmüller, Friedrich Bauer und Volker Rödel wurden als Beisitzer(in) gewählt. Die Aufgabe der Kassenprüfer übernehmen Joachim Buchmann, Friedrich Derr und Marion Preiß.