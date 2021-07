Wenn das Wasser Hab und Gut bedroht, ist es meist zu spät. Der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL) erinnert daran, wie wichtig es ist, Vorsorge zu treffen.

Aktuell hat es den Norden von Rheinland-Pfalz erwischt, aber schon der nächste Starkregen kann wieder die Südpfalz treffen. Die Schäden alleine im vergangenen Jahr seien mit rund 1,95 Milliarden Euro enorm gewesen, zitiert der EWL in einer Pressemitteilung den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft.

EWL und Stadtverwaltung appellieren an die Bürger, ihr persönliches Umfeld gerade jetzt zu prüfen. „Die Vorsorge auf dem eigenen Grundstück ist enorm wichtig und hilft, teure und ärgerliche Schäden zu vermeiden“, betont Bernhard Eck, Vorstandsvorsitzender des EWL. Das kommunale Unternehmen kümmert sich in Landau unter anderem um die Abwasserführung, unter die auch das Regenwasser auf öffentlichen Flächen in bebauten Arealen fällt. Vollgelaufene Keller kann der EWL aber bei Starkregenereignissen nicht verhindern – hier ist Vorsorge durch die Eigentümer gefragt. Als Hilfestellung gibt der EWL Tipps.

Schutz für Fenster und Türen

Für Fenster und Eingangstüren gibt es Ausführungen, die druckwassergeschützt sind. Diese zahlen sich im Untergeschoss aus, denn sie halten auch Wassermassen bei Starkregen stand. Für besondere Situationen empfiehlt es sich zudem, einen Vorrat an Sandsäcken anzulegen; diese können bei heranziehendem Unwetter dann schnell an sensiblen Stellen des Grundstücks ausgelegt werden.

Rückstauklappe prüfen

Die Rückstauklappe am Hausanschluss ist eine wichtige Barriere zwischen Abwasserkanal und tieferliegenden Gebäudeteilen. Sie kann ihre Schutzfunktion allerdings nur dann erfüllen, wenn sie eingebaut und voll funktionsfähig ist. Auch ein nachträglicher Einbau lohnt sich, viele Gebäude- und Hausratversicherungen fordern diese sogar für einen Versicherungsschutz, teilt der EWL mit. Installateure beraten bei Auswahl und Einbau. Um die Funktionsfähigkeit müssen sich die Gebäudeeigentümer allerdings regelmäßig kümmern. Denn unter anderem feinste Textilfasern können den Schließmechanismus mit der Zeit blockieren. Eine Reinigung schafft Sicherheit.

Heizöltank besonders sensibel

Der EWL macht darauf aufmerksam, dass es zum Schutz von Gewässern und Grundwasser zudem neue und strenge Regelungen für Heizöltanks gibt: Das neue Wasserhaushaltsgesetz verbietet die Installation neuer Heizölanlagen in Gebieten, die von Hochwasser bedroht sind. Für bestehende Anlagen müssen die Eigentümer hochwassergeschützte Installationen nachweisen. Diese Pflicht muss in bestimmten Regionen bereits bis Januar 2023 umgesetzt werden. Hintergrund sind aufschwimmende Tanks bei zurückliegenden Überschwemmungen. Austretendes Heizöl verursacht Schäden, die schnell im Bereich über einer Million liegen.

Einfach Vorsorge

Immer wieder hat der EWL im Zuge von Schadensbegehungen festgestellt, dass die Betroffenen bereits mit einfachen Vorsorgemaßnahmen teure Wasserschäden weitgehend hätten verhindern können. „Starkregenereignisse gewinnen mit den klimatischen Veränderungen zunehmend an Bedeutung und ebenso an Brisanz, darauf müssen wir uns alle einstellen“, ordnet Bürgermeister Maximilian Ingenthron ein, Verwaltungsratsvorsitzender des EWL. Bekanntlich wird derzeit Hochwasserschutzkonzept erarbeitet.

Info

Der EWL hat Informationen für Hauseigentümer zusammengestellt, die unter dem Reiter Öffentliche Informationen und Downloads auf der Homepage www.ew-landau.de zu finden sind.