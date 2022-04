Das Forstamt Haardt hat am Mittwoch auf die besondere Gefahrenlage im Wald nach dem Wintereinbruch auf den 9. April hingewiesen und warnt vor Waldspaziergängen. Man habe zwar mit den Aufräumarbeiten an den öffentlichen Straßen begonnen, werde aber damit im Wald deutlich über die Osterfeiertage hinaus beschäftigt sein, heißt es in der Pressemitteilung. Abgebrochene Baumkronen und umgefallene Bäume lägen über die Wege, Jungbestände seien teilweise komplett unter der Schneelast zusammengebrochen. Es bestehe weiterhin die Gefahr, dass in den Kronen hängende Astabbrüche ohne Vorwarnung herunterfielen, insbesondere aus Kiefer- und Fichtenkronen.

Im Forstamtsbezirk Haardt sind alle Reviere nördlich der Linie Modenbachtal-Heldenstein-Taubensuhl betroffen. Schadensschwerpunkte sind rund um den Taubensuhl, den Heldenstein bis ins Stille Tal, das Kalmitgebiet bis zum Elmsteiner Tal, Wälder im Bereich der Totenkopfstraße, Hellerhütte und Hohe Loog.

Keine Absperrungen

Von den Folgen der Nassschneelage sind auch zahlreiche Wanderwege und auch Zufahrten zu Hütten betroffen. Da auch die Zuwegungen für Rettungsfahrzeuge betroffen sind, empfiehlt das Forstamt dringend, diese Waldgebiete über die Ostertage und in den Wochen danach zu meiden. Aufgrund der großflächigen Schadenslage gibt es keine Absperrungen, die genannten Wälder sollten daher grundsätzlich gemieden werden.