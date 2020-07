Nun ist es soweit: Die Landauer Königstraße ist seit Montagmittag für den gegenläufigen Radverkehr offen. Zudem wurden an einigen Stellen, beispielsweise vor dem Rewe, Fahrradständer aufgestellt. Um das alles zu ermöglichen, sind knapp 48 Parkplätze – also ungefähr die Hälfte – weggefallen. Dafür wurden 48 zusätzliche Parkplätze am Weißquartierplatz, auf dem Alten Messplatz und am Großmarkt geschaffen, teilt die Stadt mit. Als weitere Kompensation soll ab August ein kostenloser Shuttlebus unter anderem durch die Königstraße fahren. Die Stadt bittet alle Verkehrsteilnehmer darum, sich an die Verkehrsregeln zu halten – besonders an den Paragrafen 1 der Straßenverkehrsordnung, der zur gegenseitigen Rücksichtnahme auffordert. Auch das Rechtsfahrgebot gelte natürlich weiterhin. In anderthalb Jahren soll laut Stadt die Straße umgebaut und aufgehübscht werden.