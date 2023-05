Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Manchmal liegt das Wort „natürlich“ sehr nahe. Also: Natürlich ist die Betrugsmasche, über die die RHEINPFALZ in der vergangenen Woche berichtet hat, auch bei Mietwohnungen im Einsatz. Was die Kripo rät – und warum die Betrüger oft unglaubwürdige Geschichten erzählen.

Eine Mietwohnung in der Landauer Südstadt, 112 Quadratmeter Fläche, Kaltmiete 415 Euro – dieses Immobilieninserat war vor dem Wochenende auf einer bekannten