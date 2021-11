Am Donnerstag, 18. November, 19 Uhr, werden im Dorfgemeinschaftshaus die ersten Lösungsansätze für mehr Hochwasser- und Überschwemmungsschutz in Godramstein vorgestellt. Für die Analyse haben der Entsorgungs- und Wirtschaftsbetrieb Landau (EWL), die Stadt und ein Ingenieurbüro umfangreiche Daten gesammelt und ausgewertet. Außerdem wurden die Bürger bei Begehungen um ihre Beobachtungen gebeten, wo es in der Vergangenheit Probleme gab. „Nun laden wir ein, gemeinsam Maßnahmen zu entwickeln, die künftig bei Starkregenereignissen besser schützen“, sagte Bürgermeister Maximilian Ingenthron, der Verwaltungsratsvorsitzender beim EWL ist.

Wie berichtet, gibt es in Godramstein unter anderem ein Problem mit der Brücke über den Mühlkanal der Queich, der von einem Abwasserrohr eingeengt wird.

Um Schäden aufgrund von Hochwasserlagen und Überschwemmungen möglichst klein zu halten, hat die Stadt bereits 2019 ein großes Präventionsprojekt aufgesetzt.

Der EWL bittet um Anmeldung bis Mittwoch, 17. November, unter der Rufnummer 06341 138611 oder per E-Mail an hochwasser@landau.de. Dies ist auch aufgrund der Corona-Vorgaben des Landes notwendig. Zugangsvoraussetzung ist ein Impf- oder Genesenennachweis oder ein negativer Testnachweis, der nicht älter als 24 Stunden sein darf.