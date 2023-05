In diesem Monat ist es 20 Jahre her, dass die Gemeindebücherei im Rathaus zum ersten Mal zum Vorlesen eingeladen hat. Seitdem wird jeden Mittwoch ein neues Bilderbuch fürs junge Publikum aufgeschlagen. Grund genug für eine kleine Feier: Am Mittwoch, 24. Mai, um 16.30 Uhr lädt das Büchereiteam zum Jubiläumsvorlesen ein. Für alle Teilnehmer gibt es eine kleine Überraschung. Eine Freude wäre es dem Team, wenn auch ein paar „Kinder von damals“ dazu kämen, die vor 20 Jahren den Geschichten zugehört haben. Die Gemeindebücherei Klingenmünster verfügt über rund 3000 Bücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Auch die neuesten Bestseller stehen in den Regalen. Mehr als 300 Leserinnen und Leser aus Klingenmünster und umliegenden Orten sind registriert. Die Öffnungszeiten sind jeden Mittwoch und Freitag von 16 bis 18 Uhr.