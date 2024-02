Mit „Die Chroniken von Lunis – Wächterin des Lichts“ von Janelle McCurdy und „Total irre“ von Jutta Nymphius hat sie die Jury überzeugt: Luise Mendling, Schülerin der Montessori Schule Landau, hat den Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs des Deutschen Buchhandels 2023/2024 gewonnen.Die Schülerin vertritt die Stadt Landau jetzt in der nächsten Runde. Insgesamt sieben Sechstklässlerinnen und Sechstklässler, die zuvor den Wettbewerb in ihren jeweiligen Schulen für sich entscheiden konnten, traten beim Stadtentscheid in den Räumlichkeiten der Landauer Stadtbibliothek an. Zunächst lasen sie einen Abschnitt aus ihrem Lieblingsbuch, danach eine ihnen unbekannte Passage aus der Geschichte von Jutta Nymphius, teilt die Stadt mit.

Luise Mendling nahm die Glückwünsche von Beigeordneter Lena Dürphold entgegen, die das Jury-Ergebnis verkündete durfte. Die Siegerin erhielt neben einer Urkunde auch einen Büchergutschein und zwei Bücher („Pepe und der Oktopus auf der Flucht vor der Müllmafia“ von Stepha Quitterer und „Das Geheimnis von Darkmoor Hall“ von Nina Scheweling) . Sie wird die Schülerin die Stadt Landau beim Bezirksentscheid des Wettbewerbs vertreten.