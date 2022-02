Bei einem Unfall an der Kreuzung B48/L508 am Dienstag gegen 6.20 Uhr bei Klingenmünster hat sich eine Frau schwer und eine weitere leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine aus Richtung Waldrohrbach kommende 23-jährige Fahrerin eines Ford Ranger nach links Richtung Eschbach einbiegen. Dabei hat sie einer 46-jährigen Skoda-Fahrerin, die von Eschbach kommend Richtung Klingenmünster unterwegs war die Vorfahrt genommen. Die 46-jährige Skoda-Fahrerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt, die jüngere Frau leicht. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 40.000 Euro.